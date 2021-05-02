В Формуле-1 определился победитель Гран-при Португалии

Лидер Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл 3-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Действующий чемпион был лучшим на Гран-при Португалии.

Хэмилтон стартовал вторым, однако машина безопасности, которая появилась на трассе в дебюте гонки из-за аварии Райкконена, спутала британцу планы.

Во время рестарта он пропустил вперед Макса Ферстаппена и долгое время шел третьим. Но благодаря лучшей работой с колесами и бережному отношению к шинам, во второй половине гонки смог обогнать всех конкурентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий Гран-при – Эмилии-Романьи – было остановлено из-за серьезной аварии.