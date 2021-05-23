Редчайший инцидент в Формуле-1 привел к фатальным последствиям на Гран-при Монако. Видео

Один из лидеров чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Валттери Боттас из Mercedes был вынужден досрочно завершить Гран-при Монако из-за проблем на пит-стопе. Во время плановой остановки на 31-м круге 5-го этапа, механики не смогли снять колесо, так как гайка крепления прикипела к конструкции. Как отметил комментатор "Матч ТВ" Алексей Попов, это редчайший случай в Ф-1.

После уверенного старта Боттас шел вторым, ненамного отставая от Макса Ферстаппена из Red Bull. Лидер Ferrari Шарль Леклер в последний момент не смог стартовать из-за проблем с коробкой передач.

В итоге Ферстаппен пролидировал всю дистанцию и заслуженно финишировал первым. Эта победа позволила голландцу выйти в лидеры личного зачета. Вторым приехал Карлос Сайнс (Ferrari). Третий – Ландо Норрис из McLaren.

Следующий этап состоится 6 июня в Баку.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский гонщик1 Лэнс Стролл показал россиянину средний палец во время обгона на этапе Формулы-1