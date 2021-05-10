Канадский гонщик Формулы-1 показал россиянину средний палец во время обгона. Видео

Канадский гонщик Формулы-1 из команды Aston Martin Лэнс Стролл показал средний палец своему российскому коллеге Никите Мазепину из Haas во время квалификационного заезда перед Гран-при Испании.

На ролике, который появился на YouTube-канале F1 Wow видно, как Стролл обогнал представителя РФ на одном из поворотов, после чего продемонстрировал ему нецензурный жест.

Напомним, что победителем захватывающей гонки в Испании стал действующий чемпион мира в классе Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Британец проиграл ее начало Марку Ферстаппену из Red Bull, но сумел перевернуть ситуацию в свою пользу уже в конце заезда.

Стролл финишировал на 11-й позиции, а Мазепин во второй раз подряд закончил Гран-при последним (19-е место).

Хэмилтон лидирует в общем зачете с 94 очками, а Ферстаппен идет вторым с 80 баллами. На счету россиянина 0 пунктов, а канадец набрал 5.

23 мая в Монако состоится пятый этап Формулы-1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мазепина назвали тупицей и кон*еным идиотом после его действий во время квалификации перед Гран-при Португалии.