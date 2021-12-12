В последней гонке на последнем круге определился победитель Формулы-1
На автодроме "Яс Марина" в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся заключительный, 22-й этап чемпионата мира по автогонкам в Формуле-1. Гран-при Абу-Даби на последнем круге выиграл Макс Ферстаппен из Red Bull, завоевав свой первый титул.
MAX VERSTAPPEN. WORLD CHAMPION!!!— Formula 1 (@F1) December 12, 2021
A stunning season by an extraordinary talent#HistoryMade #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/FxT9W69xJe
Перед стартом Гран-при Абу-Даби Хэмилтон и Ферстаппен имели одинаковое количество очков.
Судьба чемпионства могла решиться в первом повороте, когда Хэмилтон, лучше стартовав, обогнал своего главного конкурента в борьбе за титул.
До 21-го круга Хэмилтон лишь наращивал преимущество, однако затем напарник Макса Серхио Перес смог сдержать британца.
Ферстаппен подъехал на расстояние атаки (1 секунда), но обогнать Льюиса так и не смог.
30 кругов нидерландец пытался догнать своего соперника, и за 4 круга до конца получил реальный шанс, когда Латифи разбил свой Williams. Машина безопасности собрала пелотон, и ушла с трассы лишь на последнем круге. В это время Макс поменял резину на новую.
Этого всего хватило Ферстаппену, чтобы на последнем круге обойти британского гонщика и выиграть чемпионство.
Также стоит отметить, что сражение на "Яс Марине" стало последним в карьере для Кими Райкконена. Легендарный финн завершил свою карьеру в Ф-1.
На его счету абсолютный рекорд по количеству проведённых гран-при – 352.
Напомним, что неделю назад, 21-й этап, который состоялся впервые в истории Саудовской Аравии, выиграл Льюис Хэмилтон из Mercedes.