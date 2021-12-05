В Формуле-1 состоялся самый яркий Гран-при сезона. Видео

На новом автодроме в Джидде состоялся 21-й этап чемпионата мира по автогонкам в Формуле-1. Гран-при Саудовской Аравии, который состоялся впервые в истории этой страны, выиграл Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Гонка была остановлена два раза и ознаменовалась противостоянием Хэмилтона и Макса Ферстаппена из Red Bull.

Старт легко выиграл британец и до 13-го круга никаких события на треке не было.

Однако затем Мик Шумахер не справился с управлением, врезался в ограждение, из-за чего гонка был остановлена.

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После рестарта Ферстаппен обогнал Льюиса, но сделал это, выехав за пределы трассы. Голландец не успел отдать позицию, когда гонка была остановлена второй раз из-за аварии Переса в середине пелотона.

Руководство гонки предоставило Red Bull выбор: либо они на рестарте стартуют за Льюисом, отдавая ему позицию, либо дело передают на рассмотрение стюардов и тогда им грозит +5 секунд.

Австрийская конюшня выбрала первый вариант, после чего Макс выиграл второй старт.

По ходу сражения темп гонки несколько раз падал из-за виртуальных машин безопасности, которые выпускали, чтобы стюарды убрали обломки.

За 10 кругов Хэмилтон подъехал вплотную к Ферстаппену. Между ними шла борьба, в какой-то момент британский пилот пошел на обгон, но гонщик из Нидерландов отстоял свою позицию, вновь нарушив границы трассы.

Пытаясь вернуть позицию, Ферстаппен замедлился и в него врезался Льюис. Судьи это "взяли на карандаш", но голландский пилот был вынужден пропустить своего главного соперника.

Несмотря на это, стюарды все равно наказали Макса 5-секундным штрафом. Досталось и Хэмилтону: действующему чемпиону миру показали черно-белый флаг за неспортивное поведение.

В итоге Макс приехал вторым и перед заключительным этапом через неделю в Абу-Даби между лидерами разница составляет 0 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлый Гран-при в Катаре выиграл также Льюис Хэмилтон.