Гонка Формулы-1 завершилась напряженной развязкой на последних кругах

Британский лидер Mercedes Льюис Хэмилтон перевернул Гран-при Испании и добыл свою 5-ю победу подряд в чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1.

Действующий чемпион проиграл старт Максу Ферстапенну (Red Bull) и большую часть гонки ехал вторым. Ближе к финишу "серебряные стрелы" решились на смену тактики, зазвав Хэмилтона на один лишний пит-стоп.

Это позволило Льюису получить свежие шины и в скоростном режиме нивелировать все отставание. За 7 кругов до конца Хэмилтон обогнал Макса. Третьим приехал Валттери Боттас (Mercedes).

Пятый этап Формулы-1 пройдет 23 мая в Монако.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Хэмилтон выиграл 3-й этап Ф1 в Португалии.