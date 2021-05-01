Лучшего гонщика России назвали "тупицей" и "кон*еным идиотом"

Российский гонщик Никита Мазепин стал объектом критики в квалификации Гран-при Португалии на чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1.

Пилоту Williams Николасу Латифи не понравилось поведение новичка команды Haas, который заблокировал его на трассе. На действия Мазепина жаловались и по ходу первых двух квалификаций сезона.

"Ты мог бы предупредить! Да, наверное, он меня заблокирует. Конечно, меня заблокировали. Идиот. Этот парень – тупица. Тебе нужно было давать мне информацию лучше. Этот чувак – конечный идиот. Я его не видел", – приводит слова Латифи sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мазепин неудачно дебютировал в Формуле-1. 22-летний сын российского олигарха и владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина, завершил выступление на Гран-при Бахрейна на первом же круге.

В конце прошлого года Мазепин попал в скандал из-за вызывающего видео, на котором он потрогал грудь итальянской модели, а она в ответ показала средний палец в камеру.