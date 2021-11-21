В Формуле-1 состоялась историческая гонка

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 состоялся 20-й этап. Впервые в истории соревнований Гран-при прошел в Катаре.

В ночной гонке на автодроме в Лусаиле победил Льюис Хэмилтон на Mercedes. 36-летний британец уверенно выиграл старт и лидировал в течение всей дистанции.

Второе место занял Макс Ферстаппен. Третьим сенсационно приехал Фернандо Алонсо из Alpine. Испанец поднялся на подиум впервые за 7 лет.

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Главный конкурент Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул перед началом гонки получил 5 позиций штрафа, но это не остановило нидерландца. Макс легко обогнал всех конкурентов и до последнего преследовал британского соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая гонка прошла в Бразилии и также завершилась победой Льюиса Хэмилтона. Британец перед стартом получил 25 позиций штрафа.