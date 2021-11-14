Хэмилтон, получив 25 позиций штрафа, выиграл Гран-при Бразилии в Формуле-1

В Бразилии состоялся 19-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при прошел на знаменитом автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.

Победу добыл лидер Mercedes Льюис Хэмилтон.

Видео дня

Хэмилтон, перед этапом получил 25 мест штрафа, стартовал с 10-й строчки, но безукоризненно провел гонку.

Уже на первом круге гонщик Red Bull Макс Ферстаппен обогнал Валттери Боттаса, захватив лидерство в гонке.

В борьбе с Максом, Льюис попытался сделать андеркарт, заехав раньше за свежими шинами, но в Red Bull оперативно отреагировали, не дав британцу преимущества.

Ситуация перевернулась в концовке. Уже в австрийской команде попытались сделать андеркарт, но он не дал нужного эффекта.

Действующий чемпион мира нагнетал и в итоге на 58-м круге обогнал своего главного соперника.

Напомним, что в пятницу Хэмилтона наказали дисквалификацией на 20 мест после квалификации. Британец стартовал в спринте с последнего места и финишировал 5-м. Потом его оштрафовали еще на 5 позиций за смену двигателя. В гонке Льюис стартовал 10-м.