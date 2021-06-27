Где смотреть онлайн Гран-при Штирии: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 26-27 июня состоится Гран-при Штирии. Восьмой этап сезона пройдет в австрийском Шпильберге.

Гонка состоится на автодроме "Ред Булл Ринг". Пилотам предстоит преодолеть 71 круг по 4318 метров каждый.

Традиционно после свободных заездов в субботу гонщики поспорят за места на стартовой решетке в квалификации, а на следующий день поборются за подиум и зачетные очки. В Украине Гран-при Штирии можно будет увидеть благодаря трансляции на телеканале Setanta Sports. Кроме того, трансляцию проведут российские "Матч ТВ" и "Матч! Арена". Вашему вниманию полное расписание гонки в Австрии.

Видео дня

Гран-при Штирии

27 июня (суббота)

15:55. Гонка

Отметим, что лидерство в чемпионате в личном зачете захватил пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который на 12 очков опережает действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из Mercedes.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гран-при Франции завершился неожиданной развязкой на последнем круге.