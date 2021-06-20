Гран-при Формулы-1 завершился неожиданной развязкой на последнем круге

Лидер Red Bull Макс Ферстаппен добыл неожиданную победу на 7-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Нидерландский пилот победил на Гран-при Франции.

Выиграв накануне квалификацию Макс провалил старт, не вписался в поворот на первом круге и был вынужден всю гонку догонять Льюса Хэмилтона.

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Пилот Mercedes уверенно лидировал, и чтобы догнать британца, Red Bull принял решение по ходу поменять стратегию.

В команде зазвали своего лидера на дополнительный пит-стоп, где поставили новую мягкую резину.

Это дало колоссальную прибавку к скорости и Ферстаппен круг за кругом стал догонять Льюиса. Развязка наступила на последнем круге, когда голландец обогнал соперника и финишировал первым.

Третьим на подиум приехал Серхио Перес.

Стоит отметить полный провал Ferrari, которые не набрали ни одного очка. Сайнс – 11-й, Леклер – 16-й.

Следующий этап чемпионата мира Ф-1 состоится 27 июня в австрийском Шпильберге на Гран-при Штирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувший этап Формулы-1 Гран-при Азербайджана завершился драматической развязкой на финише.