Где смотреть Гран-при Эмилии-Романьи: расписание трансляций Формулы-1

В итальянской Имоле 17-18 апреля состоится второй этап нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Эмилии-Романьи пройдет на автодроме имени Энцо и Дино Феррари. Пилотам предстоит преодолеть 63 круга по 4909 метров каждый.

Традиционно в субботу гонщики разыграют место на стартовой решетке в квалификационных заездах, а уже на следующий день поспорят за подиум. В Украине увидеть второй этап сезона-2021 можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports+. А в России гонку покажут "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Вашему вниманию полное расписание Гран-при Эмилии-Романьи.

17 апреля (суббота)

14:50. Квалификация

18 апреля (воскресенье)

15:50. Гонка

Отметим, что календарь предстоящего этапа был скорректирован из-за похорон принца Филиппа, который скончался 9 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый этап нового сезона Формулы-1, который прошел в Бахрейне, выиграл действующий чемпион Льюис Хэмилтон.