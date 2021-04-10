Названа дата похорон принца Филиппа: Гарри приедет на прощание без Маркл

Похороны супруга королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа состоятся 17 апреля.

Как сообщили в Букингемском дворце, церемония начнется в 15:00 по местному времени в часовне Святого Георгия в Виндзоре (16:00 по Киеву).

Отмечается, что Елизавета II утвердила 8-дневный национальный траур, который продлиться до похорон. Королевская семья будет соблюдать траур две недели.

На похоронах будут присутствовать члены королевской семьи, в том числе и принц Гарри, который прилетит из США. Меган Маркл по рекомендации врача воздержится от поездки, передает standard.co.uk.

Отмечается, что похороны принца Филиппа будут транслироваться по телевидению. Доступа для публики не будет. Из-за пандемии коронавируса количество участников церемонии будет ограничено. Помимо носильщиков гроба, декана Виндзора и архиепископа Кентерберийского, на похоронах будут присутствовать 30 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 9 апреля скончался муж королевы Елизаветы ll принц Филипп в возрасте 99 лет. Он не дожил два месяца до своего 100-летия.