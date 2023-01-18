''Ему самому от себя не воняет?'' Зюганова высмеяли после слов о России в футболе, с которой никто не хочет играть

Глава КПРФ Геннадий Зюганов попал под новую троллинга после того, как призвал страну не выходить из состава Европейского футбольного союза (УЕФА), а продолжать "энергично бороться с нацистами и фашистами". По мнению политика, это приведет к том, что оккупантов вернуть во все международные федерации, на что болельщики отреагировали едкими комментариями о неадекватности коммуниста.

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"Да ладно, что значит все отказываются с нами играть? Европа отказывается. Есть еще и Азия, и Латинская Америка, и арабский мир. На двух-трех странах свет клином не сошелся, успокойтесь. Побеждайте на трудовом фронте, боритесь энергично с нацистами и фашистами, будут тогда все с нами играть и признавать нас. Не надо никуда уходить. Везде надо бороться. Сегодня эти Макроны, Шольцы – карманные руководители американцев, а завтра будут нормальные люди. Граждане Европы не желают разрывать с нами связь", – сказал Зюганов в интервью "РБ Спорт".

Читатели портала Sports.ru высмеяли слова главы КПРФ, отметив что тот застрял в 40-х годах. Они также начали предполагать, какой болезнью страдает Зюганов.

"Он понимает в каком году он находится?", "Как же Зюганов мерзок", "Что за болезнь такая у Зюганова? – Краснуха", "Ему самому от себя не воняет?", "Кто эти "все", зачем они говорят одно и то же от лица всего народа якобы...", "Зюганов боролся с незамерзайкой, но она одержала верх, вследствие чего и были произнесены данные слова", "Медсестра, этому пациенту – двойную дозу лекарств", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадия Зюганова высмеяли за слова в в адрес Спортивного арбитражного суда (CAS). 78-летний политик назвал CAS "судилищем под англосаксонским протекторатом". Ранее суд полностью отклонил апелляцию Российского футбольного союза на отстранение сборной России от стыковых матчей чемпионата мира-2022.

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