''Мы будем долго расплачиваться''. Россияне унизили Зюганова после его слов о ''судилище'' над Россией

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов стал объектом жесткой критики со стороны соотечественников после его выпадов в адрес Спортивного арбитражного суда (CAS). 78-летний политик назвал CAS "судилищем под англосаксонским протекторатом".

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"Что касается Европы, как показала военно-политическая операция, американцы заставили ее участвовать в защите фашистов, нацистов, бандеровцев. И вся эта провокация сегодня выплеснулась в том числе и на спортивные арены. Надеяться на этот суд смысла нет, надо укреплять страну, эффективно развивать спорт, особенно детско-юношеский, школьный, студенческий и показывать результаты. Будут уважать и считаться с сильными и успешными. Вот мой ответ на эти их проделки", – заявил глава КПРФ в интервью "РБ Спорт".

В ответ российские болельщики назвали Зюганова "дурачком".

"То ли смеяться над дурачком, то ли плакать, что этот дурачок определяет курс страны..." – говорят российские любители спорта.

Кроме того, фанаты с сарказмом отреагировали на слова главного коммуниста РФ о "украинских фашистах".

"Не перепутай, юзер, фашист - это тот НА кого нападают и ЧЬИ территории захватывают, а жилые дома ракетами сносят, а не наоборот", – говорится в комментариях.

Зюганова называют "нафталиновым трупом".

Некоторые россияне злятся от откровенной лжи своего политика.

Юзеры интересуются, что мешало коммунистам и их сподвижникам развивать спорт последние 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, CAS полностью отклонил апелляцию Российского футбольного союза на отстранение сборной России от стыковых матчей чемпионата мира-2022.

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