Звонок Зеленского и ошибка с пенальти: 7 главных цитат Шевченко после матча с македонцами

Сборная Украины добыла первую победу на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Наши соотечественники в напряженном матче одолели Северную Македонию – 2:1.

"Желто-синие" провели фантастический первый тайм, в котором показали яркий атакующий футбол, забив два гола. А вот после перерыва украинцы выглядели крайне неубедительно. Они пропустили гол с пенальти в начале 45-минутки, но сумели отстоять добытое преимущество.

Именно вопрос об изменении в игре команды больше всего интересовал после матча болельщиков и журналистов, которые задали его главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

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OBOZREVATEL собрал главные цитаты наставника нашей команды после матча с Северной Македонией.

О провале во втором тайме: "Финальная часть чемпионата Европы – это очень эмоциональный турнир, в любой момент баланс команды может измениться. Мы хорошо провели первый тайм, хорошо начали второй, а потом наша ошибка привела к пенальти. После пропущенного мяча появилась нервозность".

Об игре в атаке: "Мы могли забить и больше. Надо смотреть, сколько шансов у нас было в игре, как команда играет в атаке, как создает моменты, насколько разнообразно маневрирует. Думаю, сегодня сборная Украины достаточно хорошо сыграла в атаке, было приятно смотреть. И самое главное, что мы снова забили и на этот раз добились победы".

О роли Малиновского: "Малиновский провел отличный матч. Мы попытались сбалансировать команду, и у нас это получилось. Сборная Украины, особенно в атаке, действовала хорошо. Малиновский играл на этой позиции в "Аталанте", он ее знает, у нас были хорошие подключения Миколенко, который постоянно отвлекал защитников".

О разнице в матчах с Македонией и Нидерландами: "Эти два матча совершенно разные. Сборная Нидерландов – команда другого класса, которая строит свою игру по совсем другим принципам. Думаю, мы и с Нидерландами хорошо сыграли, и сегодня. Северная Македония – команда с характером, которая при малейшем шансе сразу же возвращается к игре".

О поддержке болельщиков и звонке Зеленского: "В первую очередь хочу поздравить болельщиков. Спасибо за поддержку. В раздевалку нам еще позвонил президент. Поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болела за нас".

Об эмоциях в конце матча: "Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела 2 хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваем моменты, пенальти..."

О турнире: "Вся команда в хорошей форме. Если бы мы реализовывали все, что мы создаем... Нужно находить баланс. Впереди нас ждет игра с непростым соперником".

Напомним, свой следующий матч на турнире Украина проведет 21 июня с Австрией.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты сборной Украины ярко исполнили национальный гимн на стадионе в Бухаресте. В то же время от наших болельщиков потребовали убрать флаг со слоганом "Слава нации! Смерть врагам!".