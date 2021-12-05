Зозуля забил ювелирный гол в Испании и празднуя, нырнул на стадионе в газон. Видео

Украинский футболист "Фуэнлабрады" Роман Зозуля отметился вторым забитым мячом за свой клуб. 31-летний нападающий перешел в команду из одноимённого города в июле этого года.

Игрок сборной Украины вышел в стартом составе и на 53-й минуте открыл счет в матче 18-го тура чемпионата Испании в Сегунде (второй по силе дивизион страны) против "Альмерии".

Получив диагональный пас с фланга от Андерсона, Зозуля головой ювелирно попал мяч точно между ног голкиперу.

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Празднуя гол Зозуля не смог сдержать эмоций и на радостях нырнул на газон стадиона им. Фернандо Торреса и проехался по траве.

"Фуэнлабрада" – "Альмерия" 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 53 Зозуля, 1:1 – 72 Вильяр.

Фуэнлабрада – Альтубе, Сотильос, Диегес, Рубен Пулидо, Гоцци, Леон, Мбиа, Маркес (Мула, 85), Зозуля, Сальвадор (Браво, 61), Андерсон (Ирибас, 75).

Альмерия – Фернандо, Бабич, Чуми, Сентельес, Портильо (Ласо, 88), Сесар, Курро (Диего Соуза, 73), Самуэл Кошта (Вильяр, 58), Посо, Умар, Рамазани (Арнау Мартинес, 58).

Предупреждения: Самуэл Кошта (36), Бабич (51), Леон (65), Маркес (67), Вильяр (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, свой первый мяч за команду Роман оформил 4 ноября.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и отметился невероятным ударом на 79-й минуте гостевого матча против "Лас-Пальмаса".

Начав профессиональную карьеру в "Динамо", Зозуля дошел до основного состава и выступал в Лиге чемпионов. В Украине сыграл пять лет за "Днепр" (2011-2016), прежде чем приехать в Испанию и пополнить ряды "Реал Бетис", где дебютировал в Первом дивизионе.

На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента.

В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.

Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.