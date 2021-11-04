Зозуля впечатляющей бисиклетой забил дебютный гол за новый клуб в Испании. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Роман Зозуля

Украинский футболист "Фуэнлабрады" Роман Зозуля отметился первым забитым мячом за клуб. 31-летний игрок перешел в команду из одноимённого города в июле этого года. "Фуэнлабрада" выступает во втором дивизионе чемпионата Испании.

Роман Зозуля (в синем)

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и отметился невероятным ударом на 79-й минуте гостевого матча против "Лас-Пальмаса".

Зозуля забил гол в Испании
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Зозуля уверенно сыграл в штрафной соперника, забив гол ударом через себя в падении (бисиклетой). Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу хозяев.

Начав профессиональную карьеру в "Динамо", Зозуля дошел до основного состава и выступал в Лиге чемпионов. В Украине сыграл пять лет за "Днепр" (2011-2016), прежде чем приехать в Испанию и пополнить ряды "Реал Бетис", где дебютировал в Первом дивизионе.

Роман Зозуля провел несколько сезонов в Испании

Экс-футболист сборной Украины (34 игры и 4 гола), в 31 год Зозуля является опытным нападающим, который приехал в Фуэнлабраду очень мотивированным.

Зозуля готов к тренировкам

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