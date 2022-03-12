Зозуля посоветовал "засунуть в ж*пу" баннер про дружбу Украины и России. Фотофакт

Украинский футболист испанской "Фуэнлабрады" в резкой форме раскритиковал баннер итальянских фанатов на матче Лиги Европы между местной "Аталантой" и немецким "Байером". Болельщики на трибунах стадиона "Атлети Адзурри д’Италия" в Бергамо растянули плакат в поддержку дружбы между Украиной и Россией.

На растяжке авторы изобразили украинца Руслана Малиновского и россиянина Алексея Миранчука. Оба футболиста "Аталанты" держатся как друзья за руки.

"Они могут эти плакаты себе в жопу засунуть. Мы им [россиянам] никогда не простим этого", — написал Зозуля в комментариях под снимком, размещенным в паблике "Брутальный футбол".

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Аталантой" и "Байером" завершился со счетом 3:2, при этом ключевую роль в победе сыграл именно Руслан Малиновский. Хозяева пропустили первым, но затем украинец сперва забил гол, а затем отметился точной голевой передачей.

Этот забитый мяч стал для Руслана 29-м по счету за 118 матчей, проведенных за итальянский клуб. Также в активе украинского игрока 22 результативные передачи.

На следующий день главный тренер команды из Бергамо Джанпьеро Гасперини, заявил, что лидер сборной Украины Руслан Малиновский не имеет проблем со своим российским партнером по "Аталанте" Алексеем Миранчуком на фоне вторжения РФ в нашу страну.

Оба футболиста придерживаются мнения, что жизни людей важнее, чем границы стран и их национальные флаги.