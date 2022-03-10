Малиновский перевернул матч Лиги Европы, за 2 минуты забив гол и сделав ассист. Видео

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Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский провел феерический матч Лиги Европы против немецкого "Байера". Поединок на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия" в Бергамо завершился победой 3:2 в пользу хозяев.

28-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и сыграл важнейшую роль в победном результате.

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На 23-й минуте при счете 0:1 Руслан получил шикарный пас от Фройлера, отыгрался с Муриэлем и идеально пробил в угол (1:1), а спустя 2 минуты наш соотечественник отметился голевой передачей.

Толои протащил мяч вперед и отдал на украинца, тот кинул дальше на ход Муриэлю, который спокойно пробил в угол

На этом успешные действия Малиновского не закончились. На 49-й минуте украинский игрок вновь отметился ассистом и помог Муриэлю оформить дубль.

Отметим, что на матче на трибунах болельщики развернули странный баннер, на котором украинец Малиновский и его российский одноклубник Алексей Миранчук держаться за руки как друзья.

Этот забитый мяч стал для Руслана 29-м по счету за 118 матчей, проведенных за итальянский клуб. Также в активе украинского игрока 22 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Малиновский отметился двумя забитыми мячами в матче Лиги Европы против "Олимпиакоса". Матч в итоге завершился со счетом 3:0.

Сразу после этого он снял игровую футболку. Под ней оказалась вторая, на которой было написано: "No war in Ukraine" (Нет войне в Украине").