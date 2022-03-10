Малиновский перевернул матч Лиги Европы, за 2 минуты забив гол и сделав ассист. Видео

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
15,0 т.
Руслан Малиновский
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский провел феерический матч Лиги Европы против немецкого "Байера". Поединок на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия" в Бергамо завершился победой 3:2 в пользу хозяев.

Руслан Малиновский отметился голом и двумя ассистами

28-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и сыграл важнейшую роль в победном результате.

Руслан Малиновский
Видео дня

На 23-й минуте при счете 0:1 Руслан получил шикарный пас от Фройлера, отыгрался с Муриэлем и идеально пробил в угол (1:1), а спустя 2 минуты наш соотечественник отметился голевой передачей.

Толои протащил мяч вперед и отдал на украинца, тот кинул дальше на ход Муриэлю, который спокойно пробил в угол

На этом успешные действия Малиновского не закончились. На 49-й минуте украинский игрок вновь отметился ассистом и помог Муриэлю оформить дубль.

Отметим, что на матче на трибунах болельщики развернули странный баннер, на котором украинец Малиновский и его российский одноклубник Алексей Миранчук держаться за руки как друзья.

Плакат на матче "Аталанта" - "Байер"

Этот забитый мяч стал для Руслана 29-м по счету за 118 матчей, проведенных за итальянский клуб. Также в активе украинского игрока 22 результативные передачи.

Руслан Малиновский

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Малиновский отметился двумя забитыми мячами в матче Лиги Европы против "Олимпиакоса". Матч в итоге завершился со счетом 3:0.

Малиновский поддержал Украину

Сразу после этого он снял игровую футболку. Под ней оказалась вторая, на которой было написано: "No war in Ukraine" (Нет войне в Украине").

ИталияРуслан Малиновский