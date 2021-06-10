Зозуля получил орден и заявил, что горд быть украинцем

Украинский экс-футболист испанского "Альбасете" Роман Зозуля получил орден "За заслуги" III степени. Этой наградой форварда отметили еще в сентябре 2020 года.

Комментируя свою награду, нападающий заявил, что в каком бы уголке мира не находился, всегда гордо говорит, что он украинец.

"И сегодняшняя награда – орден "За заслуги III степени" – для меня очень ценна. Искренне благодарен президенту Владимиру Зеленскому за нее. Любите Украину", – написал Зозуля в Facebook.

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Также 31-летний украинец процитировал Остапа Вишню: "Дураки, что кричат "националист", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира".

Напомним, что в "Альбасете" Зозуля перешел в сентябре 2017 года. За это время в составе испанской команды 31-летний нападающий сыграл 142 матча, в которых отметился 26 забитыми мячами. Также в активе Романа 11 результативных передач. 4 июня 2021 года Зозуля у себя в Facebook написал, что покинул команду.

В мае прошлого года Зозулю, который регулярно помогает армии, наградили медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".

Напомним, ранее Зозуля закупил тесты на коронавирус и защитные маски и передал их в распоряжение Вооруженных сил Украины. Он также помог больнице в городе Альбасете, купив специальную шарнирно-сочлененную кровать, но это не помогло ему добиться похвалы от испанских болельщиков, многие из которых все еще считают его нацистом.