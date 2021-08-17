Знаменитый футбольный клуб вылетел из Кубка Германии, несмотря на победу в матче. Видео

"Вольфсбург" был исключен из Кубка Германии, несмотря на победу в матче первого раунда против "Пройссен Мюнстера" со счетом 3:1. Знаменитый клуб нарушил регламент турнира.

Как сообщает издание The Associated Press, спортивный суд федерации футбола страны наказал "волков" за превышение лимита разрешенных замен – вместо пяти главный тренер команды Марк ван Боммель сделал шесть. "Вольфсбургу", который одолел соперников в овертайме, присудили техническое поражение со счетом 0:2.

"Клубы сами несут ответственность за сделанные замены. Одна из базовых задач тренерского штаба – знать правила их проведения и действовать согласно регламенту. "Вольфсбург" не справился со своими обязанностями и сделал шестую замену", – заявил Штефан Оберхольц, который работает заместителем председателя спортивного суда.

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Руководство "волков" не согласно с этим решением и будет подавать апелляцию. В клубе с юмором восприняли эту ошибку, когда предложили болельщикам, купившим пять билетов на стартовый матч сезона (14 августа), получить шестой пропуск на стадион бесплатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный ляп допустил бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. Его ошибка привела к вылету "Ромы" из Кубка Италии.