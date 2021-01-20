Клуб экс-тренера "Шахтера" вылетел из Кубка Италии после его нелепой ошибки

"Рома" сенсационно вылетела из Кубка Италии, проиграв дома "Специи" со счетом 2:4, но действия ее главного тренера Паулу Фонсеки привели к тому, что команда покинула бы турнир вне зависимости от исхода матча.

Гости быстро забили первый гол, а затем и удвоили свое преимущество, выигрывая 2:0 уже к 15-й минуте встречи. Перед перерывом римлянам удалось сократить отставание с пенальти, а ближе к концовке поединка Генрих Мхитарян сравнял счет на табло и перевел игру в овертайм.

В самом начале первого дополнительного тайма "Рома" за минуту заработала две красных карточки и осталась вдевятером. После этого Фонсека сделал две замены и нарушил регламент Кубка Италии, поскольку вторая из них стала уже шестой для его команды в матче при разрешенных пяти.

Оставшись в двойном меньшинстве подопечные экс-тренера "Шахтера" пропустили от "Специи" еще два гола и покинули турнир на стадии 1/8 финала. Руководство столичного клуба собирается обсудить с Фонсекой его ошибку. Ему может грозить увольнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте нынешнего сезона "Роме" присудили техническое поражение после того, как на поле вышел неправильно заявленный на чемпионат Италии футболист.