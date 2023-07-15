Знаменитый футболист забил автогол с 35 метров. Видео

Итальянский полузащитник лондонского "Арсенала" ХЖорже Луиз Фрелло Фильо более известный как Жоржиньо, отметился курьезным забитым мячом в товарищеском матче в Германии. 31-летний чемпион Европы, выигрывавший в свое время Лигу чемпионов и Лигу Европы, в игре против местного "Нюрнберга"забил дальний гол в свои ворота.

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На 62-й минуте вратарь лондонцев Карл Хейн неудачно сделал передачу на бразильского итальянца, которого прессинговал Кандзи Окунуки. Одноклубник украинца Александра Зинченко хотел отдать назад, но в итоге вышел сильный удар по воротам. Мяч с 35 метров закатился в ворота "Арсенала".

В итоге забитый гол записали на нападающего "Нюрнебрга". Встреча завершилась со счетом 1:1.

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