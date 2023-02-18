Зинченко ювелирным ударом забил дебютный гол за 'Арсенал'. Видео

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко открыл счет своим забитым мячам за лондонский клуб. 26-летний футболист сборной Украины отметился в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии против "Астон Виллы".

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На 61-й минуте "канониры" быстро разыграли угловой. Мартин Эдегор вместо того, чтобы подавать во вратарскую, отдал пас на Александра. Украинец находился на границе штрафной площадки и удачно воспользовался отсутствием защитников перед собой.

Защитник украинской сборной ювелирным ударом метров с 20 под перекладину сравнял счет (2:2).

На 77-й минуте "Арсенал" имел великолепный шанс вырвать победу, но норвежец Эдегор не попал в пустые ворота.

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