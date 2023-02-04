Зинченко ''напихал'' сопернику, спровоцировав массовые разборки в матче АПЛ. Видео

Украинский полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко устроил разборки с футболистом "Эвертона" Нилом Мопе. Инцидент случился на 7-й добавленной минуте поединка.

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Сперва 26-летний француз жестко атаковал нашего соотечественника, а затем демонстративно заблокировал его, завалив на газон. Зинченко моментально вскочил на ноги и начал выговаривать сопернику.

На помощь своим одноклубникам сразу же прибежали игроки обеих команд, устроив небольшую толкучку. По итогам инцидента главный рефери встречи показал и Зинченко и Мопе по желтой карточке.

OBOZREVATEL предлагает своим соотечественникам посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ливерпульский футбольный клуб "Эвертон" за который выступает украинец Виталий Миколенко обыграл лондонский "Арсенал", в составе которого играет Александр Зинченко.

Встреча 22-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге на стадионе "Гудисон Парк" завершился со счетом – 1:0.

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