Зинченко vs Миколенко. ''Арсенал'' – ''Эвертон'': где смотреть украинское дерби в АПЛ

Лондонский "Арсенал" и "Эвертон" из "Ливерпуля" в среду, 1 марта, проведут перенесенный матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Команды должны были встретиться еще в начале января, однако были задействованы в кубковых турнирах.

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Игра состоится на поле стадиона "Эмирейтс" в столице Великобритании. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут наблюдать за поединком, в котором примут участие наши соотечественники Александр Зинченко и Виталий Миколенко, в прямом эфире. Трансляцию из Лондона можно будет эксклюзивно посмотреть на видеоплатформе Setanta Sports.

Обращаем внимание болельщиков на то, что на телевизионных каналах этого вещателя показ матча не запланирован. Трансляция будет доступна только в интернете и в приложении Setanta Sports для различных девайсов.

В турнирной таблице команды находятся на противоположных полюсах. "Канониры" возглавляют первенство, набрав 57 очков, а "Эвертон" расположился в зоне вылета на 18-й строчке, набрав 21 зачетный пункт.

Совсем недавно, 4 февраля, ливерпульцы сенсационно обыграли "Арсенал" на своем поле – 1:0. В том матче Зинченко спровоцировал потасовку в концовке, набросившись на соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, лондонский "Арсенал" сделал капитаном Александра Зинченко в игре с "Лестером", чтобы поддержать Украину в войне с Россией.

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