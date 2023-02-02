Украинское дерби в АПЛ. Где смотреть ''Эвертон'' – ''Арсенал'': расписание трансляций матча

В 22-м туре чемпионата Англии лидер первенства лондонский "Арсенал" в субботу, 4 февраля, сыграет на выезде с одним из аутсайдеров "Эвертоном". Поединок интересен тем, что в нем сойдутся два футболиста сборной Украины – Александр Зинченко, выступающий за столичную команду, и Виталий Миколенко.

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Встречу примет знаменитый стадион "Гудисон Парк" в Ливерпуле. Начало игры – в 14:30 по киевскому времени.

Поддержать своих соотечественников украинские болельщики смогут у экранов телевизоров и девайсов благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Spors. Он доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV, а также на площадке app.setantasports.com.

Для "Ливерпуля", который отчаянно борется за выживание в Премьер-лиге, эта игра станет первой под руководством нового наставника – место отправленного в отставку Фрэнка Лампарда занял Шон Дайч.

В турнирной таблице "Арсенал" уверенно лидирует, набрав 50 очков. Он опережает "Манчестер Сити" на пять пунктов и имеет игру в запасе. "Эвертон" же предпоследнее место, отставая на два очка от спасительной 17-й позиции.

Команды еще не встречались в нынешнем сезоне. А в минувшем розыгрыше чемпионата они обменялись домашними победами – 2:1 в Ливерпуле и 5:1 в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов объяснил свой переход в американский "Интер" (Майами) в том числе необходимостью защитить свою семью от войны в Украине, чем вызвал возмущение украинцев.

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