Украинское дерби в АПЛ завершилось с сенсационным результатом. Видео

Ливерпульский футбольный клуб "Эвертон" за который выступает украинец Виталий Миколенко обыграл лондонский "Арсенал", в составе которого играет Александр Зинченко. Встреча 22-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге на стадионе "Гудисон Парк" завершился со счетом – 1:0.

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Перед встречей букмекеры считали столичную команду абсолютным фаворитом. На успех хозяев принимались ставки с коэффициентом больше 8. К тому же перед этой игрой "Эвертон" потерпел четыре поражения подряд, после чего сменил главного тренера.

Оба игрока сборной Украины вышли в стартовом составе и провели на поле все 90 минут, продемонстрировав посредственные результаты.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил Александру отметку 6.1, что стало второй низшей оценкой среди обеих команд. У Виталия 6.7.

SofaScore оценил Зинченко средним балом в 6.8. В Миколенко 6.6 (вторая снизу оценка в команде).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в АПЛ провел свой матч и Михаил Мудрик. Экс-игрок "Шахтера" сыграл первые 45 минут, после чего был заменен. Выступление украинца спровоцировало град критики среди английской прессы.

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