С желто-синей повязкой. ''Арсенал'' сделал Зинченко капитаном, чтобы поддержать Украину. Фотофакт

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко стал капитаном в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге против "Лестера", спровоцировав волну эмоций у фанатов. Это решение тренера стало символом уважения и поддержки Украины в день годовщины полномасштабного вторжения России на ее территорию.

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Зинченко стал вторым украинцем, который когда-либо был капитаном "Арсенала", после Олега Лужного, который вывел лондонскую команду на поле в матче Кубка лиги в сезоне 2001/2002.

Фанаты надеются, что это решение поднимет моральный дух Зинченко и поможет ему проявить свои лучшие качества на поле. Некоторые в комментариях называют его потенциальным претендентом на постоянное место капитана в будущем.

Юзеры называют это ярким символом единства и солидарности с Украиной в трудный день.

Зинченко сыграл важную роль в успехе команды в текущем сезоне английского первенства. За 20 матчей во всех турнирах Зинченко забил один гол и отдал одну результативную передачу.

"Арсенал" сейчас занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая на два очка идущий на втором месте "Манчестер Сити". Болельщики надеются, что Зинченко продолжит свой прогресс и будет оставаться ключевым игроком команды в борьбе за титул чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как защитник "Арсенала" Александр Зинченко забил свой первый гол в английской Премьер-лиги, российские болельщики стали гнобить украинца.

Футбольным фанатам из РФ не давала покоя успешная игра игрока сборной Украины и они попытались найти хоть какие-то недостатки, придираясь ко всему, к чему можно.

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