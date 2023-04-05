Зинченко установил рекорд в Англии
Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко стал самым дисциплинированным футболистом английской Премьер-лиге. Футболист сборной Украины установил рекорд сезона по числу нарушений правил среди игроков, которые провели 10 матчей в АПЛ.
Как сообщает в Twitter Opta, наш соотечественник в среднем совершает фол один раз в 583 минуты игрового времени. Это лучший показатель чемпионата среди всех, кто провел на поле минимум 900 минут.
Также в пассиве Зинченко четыре желтые карточки. Это второй самый большой показатель в команде этого сезона после защитника Габриэла.
В чемпионате Англии украинец трижды нарушал правила, трижды сделав это в атаке. После двух фолов арбитры награждали Александра "горчничниками".
Пятерка рекордсменов АПЛ по наименьшему числу фолов выглядит следующим образом:
- Александр Зинченко ("Арсенал") - 1 нарушение за 583 минуты
- Мадс Роэрслев ("Брентфорд") - 1/465
- Итан Пиннок ("Брентфорд") - 1/360
- Эзри Конса ("Астон Вилла") - 1/279
- Свен Ботман ("Ньюкасл") - 1/238
В прошлом году Зинченко также установил рекорд Премьер-лиги по проценту побед. Команды украинца ("Манчестер Сити", "Арсенал") выигрывали в чемпионате более 82% матчей.
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта трансферная стоимость Александра Зинченко увеличилась на 8 млн евро и составила 40 млн. Это третье значение в истории Украины
5 марта украинец выполнил 59 успешных передач в финальной трети поля на матче 26-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Борнмута". Это стало рекордным показателем в текущем сезоне АПЛ.
Напомним, что для Александра это шестой сезон в АПЛ. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах, забив гол и сделав две результативные передачи.
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