Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" (ранее играл за "Манчестер Сити") Александр Зинченко занял первое место по проценту победных матчей среди всех футболистов в истории чемпионата Англии в Премьер-лиге. Обновленный рейтинг опубликовал авторитетный статистический портал Transfermarkt

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Наш соотечественник сыграл в АПЛ в 88 поединках. 82% были выиграны. При составлении рейтинга учитывались лишь те футболисты, которые сыграли минимум 50 игр в турнире.

На втором месте расположился Арьен Роббен из "Челси" (также 82%, но за 67 матчей). Третью строчку занял защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт (81%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года Зинченко, приняв участие в лондонском "дерби" против "Челси", вышел на первое место по числу матчей сыгранных представителями Украины в английской Премьер-лиге (АПЛ). На счету нашего футболиста 82 поединка. По этому показателю он опередил Олега Лужного, у которого 81 игры в АПЛ.

1 октября Зинченко повторил рекорд Украины в АПЛ, превзойдя достижение Шевченко и Реброва.

Напомним, что Зинченко перешел в "Арсенал" в январе 2022 года за 35 миллионов евро. За все время успел сыграть в 7 матчах во всех турнирах, отметившись одним ассистом в АПЛ.

По неофициальной информации, Александр зарабатывает в лондонском клубе 7,8 миллионов фунтов стерлингов в год или 150 000 в неделю (170 000 долларов)