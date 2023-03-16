Мудрик установил исторический рекорд Украины, побив достижение Шевченко

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик стал самым дорогим украинцем в истории английской Премьер-лиги. После того, как авторитетный портал Transfermarkt обновил цены футболистов АПЛ, наш вингер вышел на первое место.

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22-летний футболист сборной Украины подорожал на 20 млн евро. Теперь его трансферная стоимость составляет 60 млн. До этого наибольший ценник принадлежал Андрею Шевченко, который в июне 2006 года стоил 51 млн евро.

Выросла стоимость и других футболистов из Украины, выступающих в Англии.

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко прибавил в цене на 8 млн евро. Теперь, чтобы его купить, понадобится 40 млн. Это третье значение в истории Украины

Стоимость защитника "Борнмута" Ильи Забарного увеличилась на 3 млн евро, и составляет теперь 18 млн евро.

Цена Виталия Миколенко ("Эвертон") не изменилась – 22 млн евро.

Самым дорогим игроком АПЛ остался нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд – 170 млн евро

Отметим, что недавно Холанд забил 5 голов в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпцига". 22-летний футболисту сборной Норвегии стал самым молодым футболистом в истории ЛЧ, которому удавалось забить 30 голов на турнире.

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