Зинченко установил рекорд в Англии

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко выполнил 59 успешных передач в финальной трети поля на матче 26-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Борнмута". Это стало рекордным показателем в текущем сезоне АПЛ.

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В среднем 26-летний футболист сборной Украины выполняет 26,2 пасов в треть поля соперника. По этому значению Александр идет на втором месте в лиге после хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Арсенал" - "Борнмут" завершился со счетом 3:2, при этом решающий гол был забит на последних секундах, а по ходу встречи лондонцы "горели" 0:2.

Кроме того, в этой игре был забит второй по быстроте гол в истории АПЛ.

Напомним, что для Александра это шестой сезон в АПЛ. В текущем сезоне он принял участие в 19 матчах, забив гол и сделав две результативные передачи.

Трансферная стоимость составляет 32 млн евро.

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