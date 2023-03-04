''Арсеналу'' забили на 10-й секунде матча. Это второй быстрейший гол в истории АПЛ. Видео

Датский полузащитник "Борнмута" Филипп Биллинг отметился сверхскоростным голом в 26-м туре чемпионата Англии в Премьер-лиге. 26-летний уроженец Копенгагена забил на 10-й секунде в матче с "Арсеналом".

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После стартового свистка футболисты "Борнмута" быстро разыграли мяч и в две передачи добрались до чужой штрафной. Проникающий пас во вратарскую нашел Биллинга, который в касание отправил круглый снаряд в сетку.

Он сделал это на 9,11 секунды, что стало вторым по быстроте голом в истории АПЛ. Первое место принадлежит Шейну Лонгу ("Саутгемптон"), который расписался в воротах "Уотфорда" на 7,69 секунде весной 2019-го.

Отметим, что встреча в итоге завершилась победой "канониров" со счетом 3:2. Победный мяч на 7-й добавленной минуте добыл Райсс Нельсон.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, получив одну из лучших оценок в команде. Портал Sofascore оценил действия нашего соотечественника в 7,7 балла. Больше только у Мартина Эдегора (8,2).

После этой победы "Арсенал" набрал 63 очка, продолжая лидировать в Премьер-лиги Англии.

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