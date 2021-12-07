Форвард сборной Довбик снова забил и оторвался от Цыганкова в гонке бомбардиров

В последнем матче 17-го тура украинской футбольной Премьер-лиги форвард "Днепра-1" Артем Довбик забил свой 13-й мяч в нынешнем сезоне. Его команда обыграла "Черноморец" со счетом 3:1, а точный удар нападающего сборной Украины на 64-й минуте оказался победным для подопечных хорватского тренера Йовичевича. При этом матч прошел в Одессе, но номинальными хозяевами считались днепряне.

24-летний уроженец Черкасс четко реализовал 11-метровый. После игры Довбик признался, что заранее решил в какой угол будет бить.

Этот гол позволил Артему оторваться в гонке бомбардиров УПЛ от динамовца Виктора Цыганкова. Вингер сборной также отличился голом в этом туре, в ворота "Вереса", хотя реализовать пенальти в Луцке не сумел.

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У Цыганкова в сезоне 2021/2022 теперь 11 голов, у Довбика – 13. При этом атакующий полузащитник "Динамо" почти половину своих мячей, пять, забил именно с пенальти. Тогда как форвард "Днепра" 11 раз отличился с игры и всего дважды – с "точки".

Смотрите обзор всего поединка в Одессе.

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