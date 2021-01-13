Зинченко стал лучшим в матче АПЛ

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел великолепный матч 16-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге (АПЛ) против "Брайтона".

24-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Александр Зинченко

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил нашему соотечественнику 7,5 балла, что стало лучшим показателем среди игроков защиты "Ман Сити".

Зинченко за весь поединок сделал один удар, выиграл два единоборства в воздухе и сделал 121 касание мяча. Процент точных передач у украинца – 93,3% (104 выполненных паса).

Наш соотечественник шесть раз вступал в отбор, три раза выйдя победителем.

Статистика матча WhoScored

Отметим, что поединок завершился победой "горожан" со счетом 1:0. Единственный гол на 44-й минуте забил Фоден.

У подопечных Гвардиолы 32 очка и 4-я строчка в турнирной таблице. До лидирующего "Манчестер Юнайтед" 4 балла. У "Сити" есть игра в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлого года украинский хавбек лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко впервые в сезоне сыграл больше одного тайма в АПЛ, получив лучшую оценку среди игроков атаки своей команды.