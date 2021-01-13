Зінченко став найкращим у матчі АПЛ

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко провів чудовий матч 16-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі (АПЛ) проти "Брайтона".

24-річний футболіст збірної України вийшов у стартовому складі і провів на полі всі 90 хвилин.

Олександр Зінченко

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив нашому співвітчизнику 7,5 балів, що стало найкращим показником серед гравців захисту "Ман Сіті".

Зінченко за весь поєдинок зробив один удар, виграв два єдиноборства в повітрі і зробив 121 торкання м'яча. Відсоток точних передач в українця – 93,3% (104 виконані паси).

Наш співвітчизник шість разів вступав у відбір, три рази вийшовши переможцем.

Статистика матчу WhoScored

Зазначимо, що поєдинок завершився перемогою "містян" із рахунком 1:0. Єдиний гол на 44-й хвилині забив Фоден.

У підопічних Гвардіоли 32 очки та 4-й рядок у турнірній таблиці. До лідера "Манчестер Юнайтед" 4 бали. У "Сіті" є гра в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці минулого року український хавбек лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко вперше в сезоні зіграв більше ніж один тайм в АПЛ, отримавши найкращу оцінку серед гравців атаки своєї команди.