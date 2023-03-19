Зинченко признан лучшим в мире

Авторитетное издание FourFourTwo поставила украинского игрока лондонского "Арсенала" Александра Зинченко на первое место в рейтинге лучших левых защитников мирового футбола по состоянию "на сейчас". В топ-10 Александр обошел таких звезд как Тео Эрнандеса, Жорди Альбу и Нуну Мендеша.

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"Похоже, что Микель Артета привел в "Арсенал" Зинченко с намерением использовать его в полузащите, но в этом сезоне Зинченко расцвел на позиции левого защитника", - пишут авторы рейтинга.

Объясняя свой выбор, FourFourTwo восхищается украинцем.

"Подбирая мяч из глубины и перемещая его в центральные зоны, украинец может диктовать игру своими замечательными передачами, а также обеспечивает прочную базу, от которой "Арсенал" может защищаться", - отмечается в тексте.

Авторы предупреждают, что статистика Зинченко в "Арсенале" не должна вводить фанатов в заблуждение.

"Всего один гол и два ассиста говорят о том, что он не был так важен для "Арсенала", как предполагалось вначале, но Зинченко ломает линии своими передачами, часто идеально утяжеляя мячи для Мартина Эдегора между полузащитой и защитой соперника или деликатно передавая мяч Габриэлю Мартинелли и Букайо Сака. Без Зинченко были бы веские основания утверждать, что "Арсенал" не был бы в том положении, в котором он сейчас находится", - делают вывод создатели топ-10.

Полностью список лучших левых защитников выглядит следующим образом:

Александр Зинченко ("Арсенал") Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед") Тео Эрнандес ("Милан") Эндрю Робертсон ("Ливерпуль") Альфонсо Дэвис ("Бавария") Натан Аке ("Манчестер Сити") Ферлан Мэнди ("Реал") Жорди Альба ("Барселона") Нуну Мендеш (ПСЖ) Бен Чилвелл ("Челси")

Как сообщал OBOZREVATEL, трансферная стоимость Александра Зинченко увеличилась на 8 млн евро и составила 40 млн. Это третье значение в истории Украины

5 марта украинец выполнил 59 успешных передач в финальной трети поля на матче 26-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Борнмута". Это стало рекордным показателем в текущем сезоне АПЛ.

Напомним, что для Александра это шестой сезон в АПЛ. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах, забив гол и сделав две результативные передачи.

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