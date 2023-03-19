Зинченко признан лучшим в мире
Авторитетное издание FourFourTwo поставила украинского игрока лондонского "Арсенала" Александра Зинченко на первое место в рейтинге лучших левых защитников мирового футбола по состоянию "на сейчас". В топ-10 Александр обошел таких звезд как Тео Эрнандеса, Жорди Альбу и Нуну Мендеша.
"Похоже, что Микель Артета привел в "Арсенал" Зинченко с намерением использовать его в полузащите, но в этом сезоне Зинченко расцвел на позиции левого защитника", - пишут авторы рейтинга.
Объясняя свой выбор, FourFourTwo восхищается украинцем.
"Подбирая мяч из глубины и перемещая его в центральные зоны, украинец может диктовать игру своими замечательными передачами, а также обеспечивает прочную базу, от которой "Арсенал" может защищаться", - отмечается в тексте.
Авторы предупреждают, что статистика Зинченко в "Арсенале" не должна вводить фанатов в заблуждение.
"Всего один гол и два ассиста говорят о том, что он не был так важен для "Арсенала", как предполагалось вначале, но Зинченко ломает линии своими передачами, часто идеально утяжеляя мячи для Мартина Эдегора между полузащитой и защитой соперника или деликатно передавая мяч Габриэлю Мартинелли и Букайо Сака. Без Зинченко были бы веские основания утверждать, что "Арсенал" не был бы в том положении, в котором он сейчас находится", - делают вывод создатели топ-10.
Полностью список лучших левых защитников выглядит следующим образом:
- Александр Зинченко ("Арсенал")
- Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")
- Тео Эрнандес ("Милан")
- Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")
- Альфонсо Дэвис ("Бавария")
- Натан Аке ("Манчестер Сити")
- Ферлан Мэнди ("Реал")
- Жорди Альба ("Барселона")
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Бен Чилвелл ("Челси")
Как сообщал OBOZREVATEL, трансферная стоимость Александра Зинченко увеличилась на 8 млн евро и составила 40 млн. Это третье значение в истории Украины
5 марта украинец выполнил 59 успешных передач в финальной трети поля на матче 26-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Борнмута". Это стало рекордным показателем в текущем сезоне АПЛ.
Напомним, что для Александра это шестой сезон в АПЛ. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах, забив гол и сделав две результативные передачи.
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