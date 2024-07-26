Зидан, де Хеа и другие. Кто из топ футболистов годами без клуба

Футболист без клуба – признак низкого качества игры. Или нет? OBOZ.UA собирал подборку известных игроков, которыми мы восхищаемся и которые еще в игровом возрасте, но так и не появляющиеся на поле. Все потому, что с ними не подписывают контракты. Здесь будет несколько имен, которые вас шокируют. Готовы?

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Давид де Хеа

Самое громкое имя 10-х годов и недавно икона "Манчестер Юнайтед" - в долгосрочном вынужденном отпуске. Голкипер де Хеа сидит без работы с 1 июля 23 года и, несмотря на талант и умение работать руками, не имеет предложений от топов Европы! The Athletic пишет, что вратарю могут предложить место где-нибудь в Италии, но наиболее вероятно - МЛС или саудиты. Нам хотелось бы увидеть 33-летнего футболиста в игре, потому что он из тех вратарей, кто не стареет с годами, однако пока на рынке предложений нет. АПЛ отверг сам де Хеа: не хочет разменивать свою преданность "МЮ". Возможно, Давид исчезнет из нашего списка на следующей неделе и вернется на поле, но где – загадка.

Санти Мина

Безрассудные поступки лишили большого футбола еще одного звездного испанца. Мина хорошо известна ценителям Ла Лиги. Он никогда не выступал за гранды и не вызывался в сборную, но всю свою футбольную юность провел именно в испанской элите. Санти постоянно становился угрозой для соперников в составе и "Вильярреала", и "Сельты", были моменты, когда соперничал за статус лучшего бомбардира. Но два года назад он был признан виновным в сексуальном насилии. По последним данным, испанец находится под залогом и даже российские клубы отказались его к себе приглашать из-за репутации. А суд любой трансфер Мины за пределы Испании рассматривает как возможность для 28-летнего футболиста уйти от правосудия.

Симоне Дзадза

Автор лучшего танца перед пенальти и экс-лидер "Валенсии" в футбол не играет почти два года - кругленькую дату он будет "праздновать" 31 августа. Фанаты Ла Лиги никогда не забудут его роскошный сезон 17/18, когда форвард за летучих мышей наколотил 13 голов и помог вернуться в Лигу Чемпионов. Дзадза уже 33, он поиграл за десяток клубов разных лиг и приостановил свою карьеру в "Торино". Четвертое трансферное окно на итальянца не обращают внимания, хотя форвард мог бы помочь какому-то аутсайдеру топового чемпионата. Видимо, то же пенальти 2016-го года в ворота Германии затмило все игровые характеристики:

Энцо Зидан

Старший сын Зидана, Энцо, несмотря на схожую позицию с отцом Зинедином, не может найти свой стиль. Пока его самым высоким достижением можно считать полгода в "Алавесе" еще в 2017-м. Затем полузащитник за 5 лет сменил 7 клубов - и после "Фуэнлабрады" уже год сидит свободным агентом. Похоже, Энцо Зидан стал жертвой завышенных ожиданий от таланта Зизу, ведь за все это время он собрал только 13 голов и 24 ассиста. А еще хавбек очень любит себя, а не партнеров, поэтому заигрывается с мячом и быстро его теряет. Говорят, что Энцо в одном шаге от завершения карьеры - и это в 29 лет.

Нико Шульц

Нико Шульц за последние два года прошел все возможные стадии - от полного кенселлинга до вопросов до всех вокруг. Экс-игрок дортмундской "Боруссии" остался вне борта команды, когда прошли слухи, что Нико мог избить свою беременную жену. Следствие длилось более года: по итогам стороны достигли согласия, обвинения сняли, а игрок должен был выплатить компенсацию. И вроде как все, ситуация решена. Но нет - в новостной ленте можно увидеть только новые догадки об этом скандале, никакой новости или даже намека на предложение для латераля нет. Не интересуются Шульцем даже в МЛС. Похоже, что в 31 год карьера опытного футболиста завершена навсегда.

Хавьер Пасторе

13 лет назад "Палермо" было во всех спортивных изданиях Европы - журналисты не могли определиться, куда же перейдет их главная звезда Пасторе. "Милан", "Челси", "Барселона", даже оба "Манчестера" были готовы выложить деньги. Хавьер сделал свой выбор в пользу "ПСЖ" и... начал очень сложный путь выживания. Конкуренция с праймовым Ибрагимовичем весь парижский период не давала ему раскрыться, хотя Пасторе получил награду в виде вызова от сборной Аргентины. Дальше звезда "ПСЖ" только терял в качестве. Когда его забрали в "Рому", контракт быстро расторгли по согласию сторон. Потом было "Эльче" и даже "Катар" - все шло к тому, что хавбек не будет играть в футбол. Он уже сейчас больше блоггер, чем футболист, но бутсы на гвоздь никак не спешат. Хотя Пасторе уже больше года без работы.