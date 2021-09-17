Журналисты посмотрели футбол вместе с компанией Volia

15 сентября компания Volia провела медиавечеринку для спортивных СМИ и блогеров в столичном Parimatch Champion Hall. Событие состоялось по случаю старта группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, что на Volia TV доступны трансляции еврокубков через специальные каналы MEGOGO Футбол.

Они будут транслироваться только на двух платформах – Volia TV и МEGOGO, которой принадлежат эксклюзивные права на трансляцию клубных турниров УЕФА на территории Украины начиная с сезона 2021/2022.

К вечеринке присоединились около 30 представителей топовых украинских медиа, блогеры, комментаторы и звездные спортсмены.

Организаторы позаботились, чтобы атмосфера напоминала скорее встречу старых друзей, чем официальное мероприятие. Поэтому в рамках ивента провели чемпионат по настольному футболу "Воля к победе". В упорной борьбе победителем стал редактор канала "TaTоТаке" Роман Сморжевский. А побороться было за что, ведь главным призом был смарт-телевизор от партнера мероприятия – компании Samsung. О других призерах тоже не забыли, поэтому они получили ценные подарки от компании Volia. Так, директор спецпроектов портала Tribuna.ua Игорь Петрулевич за второе место получил смарт-приставку с установленным онлайн-приложением Volia TV и подпиской на год, чтобы наслаждаться лучшими футбольными событиями.

Видео дня

Центровым событием вечера стал совместный просмотр матча "Шериф" – "Шахтер" на большом экране через платформу Volia TV. Благодаря высокому качеству изображения и трансляции зрители смогли почувствовать себя как на настоящем стадионе. Во время игры спортивные специалисты спорили, кто же станет победителем и каким будет финальный счет. Большинство отдавали предпочтение украинской команде, но самый точный прогноз сделал журналист EspresoTV Александр Ващук. Напомним, что украинская команда уступила на выезде со счетом 2:0.

Во время ивента перед гостями с обращением выступил СЕО объединенной компании "Датагруп и Volia" Михаил Шелемба. Само событие он прокомментировал так: "Я понимаю, насколько важно спортивное медиакомьюнити, какую роль вы играете в формировании осведомленности общества. В этом году не все имели возможность встретиться, поэтому старт группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стал хорошим поводом, чтобы нам собраться. У нас общая сфера интересов – футбол. Мы продолжили стратегическое сотрудничество с платформой MEGOGO и теперь наша компания и в дальнейшем будет транслировать качественный спортивный контент для украинских болельщиков. Мы гордимся тем, что в этом сезоне матчи Лиги чемпионов можно будет посмотреть на Volia TV".

Все гости остались довольны, ведь не только приятно провели время среди коллег, но и получили приятные подарки от компании Volia. В общем, любимая зрителями платформа Volia TV обещает и дальше радовать зрителей и фанатов топовым спортивным контентом.