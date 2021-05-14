Журналист рассказал об уникальном случае с Луческу в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу перед одним из заключительных матчей сезона неожиданно изменил стартовый состав прямо по ходу установки. Румынский специалист решил выпустить другого нападающего.

Об этом рассказал ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, назвав этот случай уникальным. По его словам, в итоге решение Луческу оказалось верным.

"Недавно мне рассказывали уникальную историю. Когда Луческу называет состав команд, он записывает фамилии на доске. И там в основном составе играет Супряга. Это был матч одного из последних туров. Луческу выходит из раздевалки, потом возвращается и говорит: "Нет, я тут подумал. Наверное, будет Беседин". Как работает эта интуиция, это внимание, помноженное на опыт, мы не знаем", – сказал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу установил уникальное достижение в украинском футболе, выиграв три главных трофея страны (чемпионат, Кубок, Суперкубок) с двумя разными командами.

Кроме того, успешная работа румынского тренера в "Динамо" вызвала настоящий восторг в России.