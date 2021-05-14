Луческу в Киеве "сломал все шаблоны" и вызвал восторг у росСМИ

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вызвал настоящий фурор в российских СМИ. Выигрыш в Украине трех трофеев с "бело-синими" журналисты назвали главным событием в футболе стран бывшего СССР.

В частности, обозреватель издания "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер посвятил румынскому специалисту статью под названием "Не стар, а суперстар! Как 75-летний Луческу в Киеве сломал все шаблоны".

Журналист отметил, что наставнику киевлян удалось сделать золотой хет-трик после четырехлетнего доминирования "Шахтера".

"Этим сезоном румын сломал все возможные шаблоны, которые у многих людей есть, и чем эти люди моложе, тем, как ни парадоксально, их больше. Возрастные, клубные... В свои 75 Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов. Не убежден, что национальные дубли, не говоря о треблах, кто-то в этом возрасте когда-либо делал", – написал Рабинер.

Он также обратил особое внимание на то, что Луческу не побоялся принять "Динамо" после 12 лет работы в "Шахтере".

"Он выбросил все из головы, просто работал с командой – и почти сразу после фанатского бунта выиграл у "Шахтера" Суперкубок, а потом и в ЛЧ прошел, выиграв три из трех с общим счетом 7:1 у АЗ и дважды у "Гента". В то время как кое-какой клуб ("Зенит" – ред.), имеющий отношение к недавнему прошлому Мирчи, два раза проиграл в том же турнире, только в группе, "Брюгге" из той же страны с зеркальными 1:5", – восхитился журналист издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" и в 13-й раз завоевало Кубок Украины по футболу.

При этом благодаря успеху сам Мирча Луческу вошел в историю украинского футбола. Он стал первым тренером, который выиграл все главные украинские трофеи (чемпионат, Кубок, Суперкубок) с двумя разными командами.