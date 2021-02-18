Игроки "Динамо" получили внушительный бонус за Лигу Европы. Журналист назвал точную сумму

Футболисты киевского "Динамо" за выход в 1/16 финала Лиги Европы получили 700 тысяч евро премии (около 30 тыс евро на человека), сообщает журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас.

Эту сумму игрокам заплатили в дополнение к трем миллионам евро, которые получила вся команда за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 6-м, заключительном, туре Лиги чемпионов обыграло дома венгерский "Ференцварош" (1:0), с 4 очками заняло итоговое 3-е место в группе G и квалифицировалось в Лигу Европы.

В плей-офф ЛЕ столичные игроки встречаются с бельгийским "Брюгге".

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер киевлян Мирча Луческу получит бонус в размере 500 тысяч евро за выход команды в группу ЛЧ.

Защитник "Динамо" Илья Забарный рассказал, что за выход киевского клуба в групповой этап Лиги чемпионов он получит премию равную нескольким годовым зарплатам.