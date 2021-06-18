Журналист из РФ: я не представляю, каким образом наши могут не проиграть Дании

Российский футбольный комментатор и журналист Василий Уткин считает Данию фаворитом матча против сборной РФ. По его словам, избежать еще одного поражения на Евро-2020 команде Станислава Черчесова поможет только удача.

Уткин отметил, что датчане очень быстрые и держат высоко линию обороны. В то же время у россиян нет даже качественного нападающего. "Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании", – написал Уткин в своем Telegram-канале.

"При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны. Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21-го в Копенгагене", – добавил комментатор.

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Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, ранее сборная России потерпела разгромное поражение от Бельгии, хоть и играла в родных стенах (в Санкт-Петербурге). Затем им удалось вырвать победу в матче против Финляндии, однако особой радости болельщикам игра их футболистов не принесла.

В третьем туре россияне сыграют против Дании (21 июня) в Копенгагене. Хозяева поля однозначно будут играть исключительно на победу, ведь перед этим потерпели два поражения, демонстрируя очень хорошую игру.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, при каких раскладах сборная РФ сможет продолжить свой путь на чемпионате Европы.