Журналист из РФ: я не представляю, каким образом наши могут не проиграть Дании

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Футбол
2 минуты
2,2 т.
Уткин признал, что сборная Дании сильнее, чем Россия.

Российский футбольный комментатор и журналист Василий Уткин считает Данию фаворитом матча против сборной РФ. По его словам, избежать еще одного поражения на Евро-2020 команде Станислава Черчесова поможет только удача.

Уткин отметил, что датчане очень быстрые и держат высоко линию обороны. В то же время у россиян нет даже качественного нападающего. "Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании", – написал Уткин в своем Telegram-канале.

"При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны. Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21-го в Копенгагене", – добавил комментатор.

Видео дня
Уткин признал, что сборная Дании сильнее, чем Россия.
Футболисты сборной России.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, ранее сборная России потерпела разгромное поражение от Бельгии, хоть и играла в родных стенах (в Санкт-Петербурге). Затем им удалось вырвать победу в матче против Финляндии, однако особой радости болельщикам игра их футболистов не принесла.

Российские болельщики давно не видели яркой игры своей сборной.
Россия едва сумела переиграть Финляндию.

В третьем туре россияне сыграют против Дании (21 июня) в Копенгагене. Хозяева поля однозначно будут играть исключительно на победу, ведь перед этим потерпели два поражения, демонстрируя очень хорошую игру.

Судьба России решится в матче с Данией

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, при каких раскладах сборная РФ сможет продолжить свой путь на чемпионате Европы.

ДанияКопенгагенЕвро-2020сборная Дании по футболусборная России по футболуВасилий Уткин