Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги Европы: какие шансы ''Шахтера''

Донецкий "Шахтер" практически не имеет шансов, чтобы добраться до победы в Лиге Европы или хотя бы попасть в полуфинал. Украинская команда занимает третье с конца место среди всех участников плей-офф турнира, которые могут в итоге завоевать трофей.

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Такие данные представил суперкомпьютер BETSiE, информирует портал The Sun. Вероятность того, что донецкий клуб во второй раз в истории выиграет европейский кубок оценивается в 1,5%. 27% аналитическая система дала на то, что "горняки" попадут в решающий матч турнира, который примет столица Венгрии Будапешт.

Ближайший соперник "Шахтера" роттердамский "Фейеноорд" угодил в топ-6 фаворитов турнира. Шансы на итоговый триумф нидерландского клуба в турнире составили 5,2%.

Главным же претендентом на победу в Лиге Европы считается лондонский "Арсенал". Вероятность успеха команды украинца Александра Зинченко оценивается показателем 22%. Интересно, что наибольшие шансы попасть в финал имеет леверкузенский "Байер" (80,6%).

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан рассказал, как нокаутировал россиянина во время тренировочных сборов в Турции.

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