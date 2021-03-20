Жириновский назвал "позором России" судей, которые встанут на колени в Лиге чемпионов

Владимир Жириновский прокомментировал действия российских судей, отказавшихся встать на колени в поддержку движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни черных важны") перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и менхенгладбахской "Боруссией".

По словам лидера ЛДПР, если кто-то из рефери поддержит движение BLM и станет на колени, то их необходимо будет уволить.

"Та судейская бригада проявила определенную долю мужества, мы их представим к награде. А если какие-то судьи где-то встанут на колени, мы потребуем их уволить, чтобы они страну не позорили", – заявил Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

Политик, заявил, что русские не имеют никакого отношения к угнетению афроамериканцев.

"Это вот "жизнь черных имеет значение" — ради Бога, все, кто виноват перед черными, перед неграми, вставайте на колено хоть каждый день. . Мы их всегда защищали и спасали", – подытожил Жириновский.

Напомним, что ранее по США прокатилась волна протестов после убийства в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Полицейский применил удушающий прием, в результате чего темнокожий мужчина скончался. Митинги во многих американских городах переросли в беспорядки.

В январе американское движение Black Lives Matter выдвинули на получение Нобелевской премии мира 2021 года.

Black Lives Matter было создано в 2013 году Алисией Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томети после того, как суд оправдал патрульного Джорджа Циммермана, застрелившего темнокожего подростка Трейвона Мартина.