Жены Зинченко и Яремчука стали на коньки в Нью-Йорке. Фотофакт
Пока футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Роман Яремчук готовятся к матчам за свои клубы ("Бенфику" и "Манчестер Сити"), их жены отправились вместе в США. Бывшие модели Кристина Яремчук и Влада Седан восхитились Нью-Йорком.
Девушки поделились кадрами из Города большого яблока на своих страничках в соцсетях.
Супруги футболистов погуляли по знаменитому Бруклинскому мосту.
"Ну, какие Мальдивы?" – обратилась Яремчук к подружке.
А затем пошли на каток в Центральном парке и даже стали на коньки.
Заглянули девчата и в отель, где снимали знаменитый рождественский фильм "Один дома".
Судя по всему, Нью-Йорк очень понравился кумушкам.
Напомним, Кристина стала крестной дочери Влады вместе с футболистом "Шахтера" Николаем Матвиенко. Ева появилась на свет в августе 2021 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Яремчук ударил соперника в Португалии.
Недавно Влада Седан поздравила Александра Зинченко с юбилеем фотографией в постели.