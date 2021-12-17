Влада Седан поздравила Александра Зинченко с юбилеем фото в постели

Украинская спортивная тележурналистка Влада Седан оригинально поздравила своего мужа, футболиста Александра Зинченко, с днем рождения. На 25-летие украинского игрока "Манчестер Сити" бывшая модель подала теплые слова под необычным соусом.

На своей странице в Instagram Влада опубликовала фотографию, где она и Александр лежат на большом диване под одеялом на фоне огромного окна с огнями вечернего города. К кадру девушка приложила пожелания на украинском языке оставаться "вечным двигателем и мотиватором". И чтобы, в частности, сбылась "та самая мечта".

Супруга юбиляра добавила, что на этом фото Ева – еще у нее в животе. Дочь у пары родилась в августе 2021 года.

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Сам Александр поделился фотографией с двумя собаками и дочерью Евой, которую назвал лучшим подарком в жизни.

Зина уже хвастался, как смотрит футбол в компании маленькой дочурки.

Отметив свой день рождения, Зинченко провел из футбола в соцсетях бывшего партнера по "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Форвард "Барселоны" объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Украинский футболист назвал его легендой, опубликовав совместные фотографии.

Следующий матч в чемпионате Англии команда полузащитника сборной Украины проведет 19 декабря против "Ньюкасла" на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко помог Гвардиоле установить рекорд в разгромной игре "МанСити".

Недавно Влада Седан поразила фото в платье с декольте.