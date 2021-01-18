Жена Малиновского: российские комментаторы хвалят своих, а украинские – только критикуют

Жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана осталась недовольна работой украинского комментатора на матче 18-го тура итальянской Серии А, в котором команда нашего соотечественника встречалась с "Дженоа" (0:0).

У себя в Instagram-сторис она написала, что российские специалисты, освещающие поединки в прямом эфире, всегда хвалят футболистов из РФ, в то время как их украинские коллеги "только критикуют своих земляков".

"Какая все-таки разница между российскими и украинскими комментаторами. Почему одни хвалят лишь своего футболиста, даже когда тот ошибается, а наш своего земляка только критикует? "После ухода Руслана атака заиграла интереснее". Интересно, в каком месте? Уже которую игру складывается такое ощущение..." – выразила Роксана свое недовольство.

Она также прошлась по украинским болельщикам, которые, по ее мнению, смешивают футболистов с грязью при любой удобной возможности.

"Это касается и фанатов. Как надо поддерживать своих еще поучиться надо. И это я не обо всех, конечно. Но очень обидно, что при малейшем промахе наши фанаты готовы с грязью смешать. Наверное, не сыграли ставки. Иных причин не вижу. Своих надо поддерживать и когда хорошо, и когда плохо, как отдельных игроков, так и сборную", – добавила она.

Отметим, что Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и провел на поле 65 минут. Авторитетный портал WhoScored поставил ему одну из худших оценок среди игроков "основы" – 6,7 балла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из недавних поединков Руслан появился на замену и помог команде одержать разгромную победу, отдав результативную передачу.